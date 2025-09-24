Mehmet Kırık, Aşkale'nin Spor Gurusu

Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde antrenör olarak görev yapan Mehmet Kırık, ilçede spora damga vurmaya devam ediyor. Voleybol alanında geçen yıl büyük bir başarıya imza atan Kırık, takımıyla profesyonel 2. Lig'de mücadele ederek şampiyonluk elde etti.

Sporun tabana yayılması için yıllardır özveriyle çalışan başarılı antrenör, her yıl açtığı kurslarla onlarca gence ücretsiz antrenman imkanı sunuyor. Mehmet Kırık'ın yetiştirdiği sporcular yalnızca voleybol sahalarında değil, aynı zamanda polislik, jandarma ve BESYO sınavlarında da önemli dereceler elde ederek ülke genelinde çeşitli kurumlara adım atıyor.

Yaklaşık 15 yıldır aralıksız olarak gençlere spor sevgisi aşılayan Kırık, bu yıl da birçok öğrencisinin hedefledikleri sınavları kazanarak okullarına başlamasının gururunu yaşıyor.

Aşkale'de sporun gelişimine büyük katkı sunan Mehmet Kırık, başarıları ve yetiştirdiği gençlerle ilçenin gururu olmayı sürdürüyor. - ERZURUM