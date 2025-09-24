Haberler

Mehmet Kırık, Aşkale'nin Spor Gurusu

Mehmet Kırık, Aşkale'nin Spor Gurusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde antrenör olarak görev yapan Mehmet Kırık, voleybolda şampiyonluklar elde etmenin yanı sıra gençlere spor sevgisi aşılamaya devam ediyor. Kırık'ın yetiştirdiği sporcular, çeşitli kurumlarda önemli başarılar kazanarak ilçenin gururu haline geldi.

Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde antrenör olarak görev yapan Mehmet Kırık, ilçede spora damga vurmaya devam ediyor. Voleybol alanında geçen yıl büyük bir başarıya imza atan Kırık, takımıyla profesyonel 2. Lig'de mücadele ederek şampiyonluk elde etti.

Sporun tabana yayılması için yıllardır özveriyle çalışan başarılı antrenör, her yıl açtığı kurslarla onlarca gence ücretsiz antrenman imkanı sunuyor. Mehmet Kırık'ın yetiştirdiği sporcular yalnızca voleybol sahalarında değil, aynı zamanda polislik, jandarma ve BESYO sınavlarında da önemli dereceler elde ederek ülke genelinde çeşitli kurumlara adım atıyor.

Yaklaşık 15 yıldır aralıksız olarak gençlere spor sevgisi aşılayan Kırık, bu yıl da birçok öğrencisinin hedefledikleri sınavları kazanarak okullarına başlamasının gururunu yaşıyor.

Aşkale'de sporun gelişimine büyük katkı sunan Mehmet Kırık, başarıları ve yetiştirdiği gençlerle ilçenin gururu olmayı sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi! Tanıktan mahkemeyi karıştıran aldatma iması

Tanıktan mahkemeyi karıştıran sözler! Fadim'in ailesi isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.