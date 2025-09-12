Haberler

Mehmet Kazan Avrupa Engelliler Golf Birliği Turnuvası'nda Birinci Oldu

Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Play-off'ları Turnuvası'nda birinci olarak şampiyonluk elde etti. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Kazan, çeyrek ve yarı finaldeki rakiplerini yenerek finale yükseldi ve finalde ev sahibi sporcuya karşı galip geldi.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, İngiltere'nin Hampshire kontluğunda yapılan organizasyonda, Türkiye'nin dışında Fransa, Norveç, İngiltere, Danimarka ve İsveç'ten de isimlerin bulunduğu 33 golfçü mücadele etti.

North Hants Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvada Türkiye'yi temsil eden Engelliler Golf Milli Takımı sporcusu Mehmet Kazan, çeyrek finalde Fransız Vincent Helly, yarı finalde ise İngiliz James Wilson'ı mağlup ederek finale çıktı.

Mehmet Kazan, finalde karşılaştığı ev sahibi ülkenin bir diğer sporcusu Oliver Hirst-Greenham'i de yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
