Mehmet Kaya, Gençlerbirliği'nde Güven Kazandı ve Takımı Motive Etti

Mehmet Kaya, Gençlerbirliği'nde Güven Kazandı ve Takımı Motive Etti
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Mehmet Kaya, göreve gelir gelmez futbolcuların ve teknik heyetin güvenini kazandı. Beşiktaş'ı 2-1 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini alan takımda Kaya, futbolcuların biriken alacaklarını ödedi ve prim müjdesi verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ'nin yeni başkanı Mehmet Kaya göreve gelir gelmez futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelinin güvenini kazandı.

Göreve geldiği ilk haftadan itibaren kulübün ve futbolcuların sorunlarını çok hızlı çözüme kavuşturan Başkan Kaya, başkent ekibinin özlediği rüzgarı yeniden yakalamasında önemli rol oynadı.

Beşiktaş deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrılan Gençlerbirliği'nde büyük sevinç yaşanırken Başkan Mehmet Kaya kesenin ağzını açtı.

MEHMET KAYA'DAN BEŞİKTAŞ GALİBİYETİNE DEV PRİM

Başkent temsilcisinde yönetimin büyük desteğiyle başkanlık görevini devralan Mehmet Kaya, maçtan önce futbolcuların tüm biriken alacaklarını ödedi. Bu takımı motive ederken maçın ardından soyunma odasına inerek takımı ve teknik heyeti kutlayan Başkan Kaya prim müjdesini de verdi. Takıma duyurulan rakam basına açıklanmazken, Kırmızı-siyahlılar müjdeyi alkışlayarak karşıladı.

Başkan Mehmet Kaya ligde ikinci galibiyetlerini aldıklarını belirtirken, hafta sonunda Konyaspor'a karşı da takımına güvendiğini ve taraftarları önünde bir galibiyet daha alacaklarına inandığını söyledi.

