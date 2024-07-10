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Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacak. Büyükekşi'nin adaylık kararını kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon oldukça gergin günlerin yaşanması sonucu Süper Lig kulüpleri tarafından defalarca kez istifaya davet edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılacak başkanlık seçimi için kararını verdi.

YENİDEN ADAY OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday oldu. Daha önce Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için resmi adaylık başvurusunu yapmıştı.

SEÇİMLER 18 TEMMUZ'DA

Mehmet Büyükekşi'nin kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. TFF Başkanlık seçimleri 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (8)

cavit dogan:

O kadar eleştiriye kulak tıkayıp yine aday olmak artık pişkinlik olur..

68
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SMMM:

BADEM GÖRMEKTEN BIKTIK

66
3
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Ali :

O kadar eleştirildin. Kaos ortamı yarattın. Mhk'nin içinden geçtin. İstifan istendi..... Böyle bir kişinin çıkıp tekrar Tff başkanlığına aday olabileceği tek ülke 'Türkiye'dir. Baştakileri örnek alıyor; normal. :)

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2
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Barış O. B.:

Galatasaray bunu beğendi

38
3
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emre gül:

bu kadroyla bu hocayla ceyrek finali yeterli gorup bununla övünerek aday olma hakki olduklarini dusunduler. ne guzel algi yapiliyor. oysaki bu kadro finale kadar gidebilecek guce sahipti. bence cok basarili olamadilar. ligimizde ayni yilda hakem dovuldu, takim ligden cekildi, super kupayi oynatmayi beceremediniz ve basarili oldugunuzu dusunuyorsunuz. neyse hayirlisi olsun

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2
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Abdullah Dökmeci:

Utanma duygusu olan bir insan " Bu göre benden daha layık kim varsa o gelsin" der. Ama nerdeeeee !

31
0
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Abdullah Atik:

Yenilen pehlivan güreşe doymazmış:))

6
3
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Muhittin Olcar:

Ah ah Kemal Sunal Rahmetli boşuna filmini Yapmamis koltuk filimi nede haklıymış rahmetli

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0
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