Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor

Geçtiğimiz sezon oldukça gergin günlerin yaşanması sonucu Süper Lig kulüpleri tarafından defalarca kez istifaya davet edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılacak başkanlık seçimi için kararını verdi.

YENİDEN ADAY OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday oldu. Daha önce Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için resmi adaylık başvurusunu yapmıştı.

SEÇİMLER 18 TEMMUZ'DA

Mehmet Büyükekşi'nin kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. TFF Başkanlık seçimleri 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.