Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacak. Büyükekşi'nin adaylık kararını kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon oldukça gergin günlerin yaşanması sonucu Süper Lig kulüpleri tarafından defalarca kez istifaya davet edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılacak başkanlık seçimi için kararını verdi.
YENİDEN ADAY OLDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday oldu. Daha önce Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için resmi adaylık başvurusunu yapmıştı.
SEÇİMLER 18 TEMMUZ'DA
Mehmet Büyükekşi'nin kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. TFF Başkanlık seçimleri 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.