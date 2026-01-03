Haberler

Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Futbol Takımı teknik sorumlusu oldu

Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Futbol Takımı teknik sorumlusu oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımı'nın yeni teknik sorumlusu olarak göreve başladı. Kulüp, Aurelio'nun yeniden aileye katılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fenerbahçe U19 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Futbol Takımı'nda göreve başladı. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu oluşturmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" denildi. - İSTANBUL

