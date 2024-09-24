Üye Girişi
Haberler

Mehmet Altıparmak: Hedefimiz Üst Sıralara Çıkmak

Mehmet Altıparmak: Hedefimiz Üst Sıralara Çıkmak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Yeni Malatyaspor maçında elde ettikleri 3 puana sevindiğini ve takım olarak üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini açıkladı.

- Mehmet Altıparmak : "Hedefimiz olan üst sıralara bir önce çıkmak istiyoruz"

İSTANBUL - Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Yeni Malatyaspor maçında alınan 3 puandan dolayı memnun olduğunu dile getirerek, "Hedefimiz olan üst sıralara bir önce çıkmak istiyoruz" dedi.

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Galip gelmek güzeldi. Erteleme maçıydı fakat bizim için zor bir döneme denk geldi. 8-9 oyuncumuzu statü gereği oynatamadık. O dönem kadroda olan oyuncularımızdan da gidenler olduğu için zorlandık. Kısıtlı bir kadro ile bu maçta sahaya çıkmak zorunda kaldık. Her şeye rağmen rahat bir müsabaka çıkarttık. Laubalilikten dolayı skor 2-1'e geldi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Pendikspor müsabakasına hazırlanacağız. Galibiyetlere devam ederek hedefimiz olan üst sıralara bir önce çıkmak istiyoruz. Yeni Malatyaspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor

Mehmet Altıparmak Yeni Malatyaspor Yerel Haberler Esenler Futbol Yaşam Spor

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Yanında değil karşısında durun

ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun

 Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı
Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jakobs PAOK maçında neden yok? İsmail Jakobs cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Sallai PAOK maçında neden yok? Roland Sallai cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Ziyech PAOK maçında neden yok? Hakim Ziyech cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Real Madrid Alaves maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Alaves geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Muslera PAOK maçında neden yok? Muslera cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Real Madrid Alaves maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Alaves golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bahar dizisi Süreyya kimdir? Bahar Büşra Pekin hangi rolde oynuyor? Arveles ateş düşürür mü? Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlayacak? Galatasaray Panathinaikos CANLI izle! Galatasaray Panathinaikos basket kaç kaç, kim yendi? S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD ALAVES) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });