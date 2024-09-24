Mehmet Altıparmak: Hedefimiz Üst Sıralara Çıkmak

- Mehmet Altıparmak : "Hedefimiz olan üst sıralara bir önce çıkmak istiyoruz"

İSTANBUL - Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Yeni Malatyaspor maçında alınan 3 puandan dolayı memnun olduğunu dile getirerek, "Hedefimiz olan üst sıralara bir önce çıkmak istiyoruz" dedi.

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Galip gelmek güzeldi. Erteleme maçıydı fakat bizim için zor bir döneme denk geldi. 8-9 oyuncumuzu statü gereği oynatamadık. O dönem kadroda olan oyuncularımızdan da gidenler olduğu için zorlandık. Kısıtlı bir kadro ile bu maçta sahaya çıkmak zorunda kaldık. Her şeye rağmen rahat bir müsabaka çıkarttık. Laubalilikten dolayı skor 2-1'e geldi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Pendikspor müsabakasına hazırlanacağız. Galibiyetlere devam ederek hedefimiz olan üst sıralara bir önce çıkmak istiyoruz. Yeni Malatyaspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.