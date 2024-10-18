Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Seçildi

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer başkanlık için yarıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'na 238 delegenin, 218'i katıldı. 216 oyun geçerli olduğu kurulda Mehmet Akif Üstündağ 121 oy alarak tekrar, 4 yıllığına Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi. 2021-2024 yılları Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 2 oy geçersiz sayılırken diğer aday Gökhan Dinçer ise 95 oyda kaldı.

ÜSTÜNDAĞ: VOLEYBOL KAZANDI, TÜRKİYE KAZANDI

Üstündağ, başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "Bakın bu bir klasik laf değil. Gökhan kardeşime öyle söyledim. Genç, dinamik ve Türk voleybolu için bir şey yapmak için gayret sarf etti. Kendisini canı gönülden kutluyorum. Sarıldık ve kucaklaştık. Ona şunu söyledim; '7/24 telefonum, kapım ve yüreğim sonuna kadar açık.' Asla kaybeden voleybol olmaz. Voleybol kazandı, Türkiye kazandı. İnşallah bundan sonra da madalyalara diyorum. Şahsıma teveccüh gösterip oy veren vermeyen herkese minnetimi, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun Türk sporuna Türk voleyboluna" ifadelerini kullandı

Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığına seçilen Üstündağ'ın yönetiminde; 'Alper Sedat Aslandaş, Ersin Yılmaz, Mustafa Alparslan, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahman Yıldız, Simge Gündüz, Hasan Semih Oktay, Bahar Mert' isimleri yer aldı.