Meğer son kez izlemişiz! Dünya yıldızı Messi'den hayranlarını yıkan haber

PSG'den ayrılarak Inter Miami'ye transfer olan Messi, 2026 Dünya Kupası için bir itirafta bulundu. Geleceği ile ilgili konuşan Arjantinli yıldız, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum. Bu konudaki fikrimi değiştirmedim. Orada olup maçları izlemek isterim ancak turnuvada yer almayacağım" dedi.