Meğer daha önce keşfetmiş! İsmail Kartal oyuncuların sakatlılarını bakın nasıl takip ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente maçı öncesi yaptığı basın toplantısında, futbolcuların performansını artırmak için uyguladıkları yenilikçi yöntemlerden bahsetti. Kartal, kas yorgunluğunu tespit etme ve futbolcuların uyku sürelerini takip etme yöntemlerini kullanarak sakatlık riskini minimuma indirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu yöntemleri daha önce bir Anadolu kulübünde denediklerini ve başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Twente maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLCULARIN KAS YORGUNLUĞUNA BAKIYORUZ"

Bu sistemi yıllar önce keşfettiklerin belirten Kartal, "Kas yorgunluğunu tespit etme durumunu 3 sene önce bir Anadolu kulübünde keşfettik ve denedik. Fenerbahçe'de de olduğunu biliyorduk. Buna 2 tane yenilik kattık. Futbolcuların kas yorgunluğuna bakıyoruz" dedi

"KAÇ SAAT UYUDUKLARINI TESPİT EDİYORUZ"

Sakatlıkları azaltmak için çalışmalar yaptıklarına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Ayrıca bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadığını, gece kaç saat uyuduğunu tespit ediyoruz. Artık bunun içine girdik. Sakatlık riskini minimuma indirmek için hazırlanıyoruz. Şu an iyi yoldayız. Milli maç arasında çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.