Medipol Başakşehir maçında Beşiktaş'ın kalesini Emre Bilgin koruyacak

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam evinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta akıllara gelen ilk soru kaleyi kimin koruyacağı oldu. Bu doğrultuda Teknik Direktör Valerien Ismael'in şampiyonluk yılındaki formundan uzak bir profil çizen Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'e görev verebileceği aktarıldı.

Bugün Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta kaleye kimin geçeceği konusunda Teknik Patron Valerıen Ismael kararını verdi.

EMRE BİLGİN, BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA ELDİVENLERİ GİYECEK

beINSports'un muhabiri Gürler Akın'ın aktardığı habere göre, Siyah-beyazlı ekipte bugün oynanacak kritik Medipol Başakşehir öncesi kaleyi hangi kalecinin koruyacağı belirlendi. Teknik Direktör Valerien Ismael, son maçlarda kendisinden beklenen performasın uzağında kalan Ersin Destanoğlu'na kesik atıp, kaleyi MKE Ankaragücü maçında da koruyan Emre Bilgi'ne teslim edecek.

ERSİN'İN FORMASI GARANTİ DEĞİL

Beşiktaş ile geçen sezon şampiyon olan 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Özellikle bu sezon 3-3 sona eren Alanyaspor mücadelesinde yediği hatalı goller ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen genç kaleci formasını Emre Bilgi'ne kaptırdı. MKE Ankaragücü maçında yedekte bekleyen Ersin'in Başakşehir maçında da kalede olmayacağı iddia edildi.

20 TOP KARŞILIĞINDA TRANSFER EDİLDİ

Emre Bilgin, 26 Şubat 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında Bayrampaşa Demirspor'da başlayan Emre, bir yıl sonra Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve Siyah Beyazlı ekibin altyapısına 20 top karşılığında transfer edildi. Geçtiğimiz sezon 3 ve bu sezonda 1 maçta görev alan 18 yaşındaki kaleci Emre performansı ile dikkat çekti.