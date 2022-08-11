Medipol Başakşehir-Breidablik maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir-Breidablik maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Touba, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir-Breidablik maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan) Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Touba, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka Breidablik: Anton Einarsson, Gunnlauggson, Muminovic, Qvist, Thorhallson, Viktor Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson Spor AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Volkan Babacan Macaristan Başakşehir Spor Haberler

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