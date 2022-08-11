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Medipol Başakşehir-Breidablik maçı

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Medipol Başakşehir-Breidablik maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir-Breidablik maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Touba, Duarte, Hasan Ali Kaldırım,

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir-Breidablik maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Touba, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka

Breidablik: Anton Einarsson, Gunnlauggson, Muminovic, Qvist, Thorhallson, Viktor Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson

AA / Hilmi Sever - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Volkan Babacan Macaristan Başakşehir Spor Haberler

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