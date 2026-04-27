MCBÜ'lü Eylül Naz Aygör'den bronz madalya

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Kulübü sporcusu Eylül Naz Aygör, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen uluslararası organizasyonda üçüncülük elde ederek bronz madalyayı kazandı.

MCBÜ Spor Kulübü sporcusu Eylül Naz Aygör, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Czech Aerobic Open Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı.

Senior tek kadınlar kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, sergilediği performansla 19.050 puan alarak üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Uluslararası arenada elde ettiği bu dereceyle hem Manisa'yı hem de Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni gururlandıran Aygör, disiplinli çalışmasının karşılığını aldı.

Manisa Celal bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, elde edilen başarının üniversite sporunun gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek, başarılı sporcuyu tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - MANİSA

