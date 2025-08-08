Mbaye Diagne Türkiye'ye geri dönüyor

Dia Saba ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan 1. Lig ekibi Amedspor, Süper Lig'de 30 golle gol kralı olan Mbaye Diagne'yi transfer etmek adına görüşmelere başladı. İki taraf, transferde prensip anlaşmaya vardı.

Yaptığı transferlerle transfer dönemine damga vuran 1. Lig ekibi Amedspor, bu kez de Süper Lig'in eski gol kralı göz koydu.

DIAGNE İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Amedspor, Süper Lig'de attığı 30 golle gol kralı olan Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başladı. Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den ayrılan Senegalli yıldız ile prensip anlaşmaya varıldı.

GÖRKEMLİ BİR KARŞILAŞMA YAPILACAK

Geride bıraktığımız günlerde Dia Saba'yı, daha öncesinde de Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Amedspor'un Diagne'yi de transfer etmesinin ardından 1.91 boyundaki golcüye görkemli bir transfer karşılaşması yapmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Juventus, Club Brugge ve West Bromwich gibi Avrupa kulüplerinde forma giyen Diagne, Türkiye'de de Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'daki performansıyla hatırlanıyor. Sarı-kırmızılı formayla 23 maçta 4 gol, 2 asist üreten Senegalli yıldız, geride kalan sezonda ise takımına 22 maçta 14 gol, 5 asistlik katkı sundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Goethegitme:

Döndü,dönüyor?

