Haberler

Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'in Barcelona'ya yenilmesinin ardından, Kylian Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki üzgün ve gergin halleri sosyal medyada viral oldu. Maçı yedek kulübesinden takip eden iki yıldızın suratsız ve üzgün ifadeleri, Real Madrid'deki moral bozukluğunu yansıttı. Bu görüntüler, maçın ardından sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce etkileşim aldı.

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya kaybeden Real Madrid'de Kylian Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki görüntüleri dikkat çekti.

YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Final mücadelesinde Real Madrid kulübesinden gelen bir kare, maçın ardından gündeme oturdu. Kylian Mbappe ile Arda Güler'in karşılaşmayı yedek kulübesinden izlediği sırada oldukça üzgün ve gergin bir yüz ifadesiyle ekrana yansıdığı görüldü.

MAÇ SONRASI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntülerin maç sonrası paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim geldi. Kullanıcılar, iki oyuncunun mimiklerini "hayal kırıklığı", "gerginlik" ve "moral bozukluğu" şeklinde yorumladı.

REAL MADRID'DE MORALLER BOZULDU

Barcelona yenilgisinin ardından Real Madrid cephesinde moral bozukluğu yaşanırken, Mbappe ve Arda Güler'in görüntüleri de bu tabloyu yansıtan anlardan biri olarak öne çıktı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump'tan İran sürprizi: Nükleer konusunda müzakere için beni aradılar

Trump duyurdu! Kaosa sürüklenen İran'dan sürpriz teklif
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da beklenen yağış başladı! 41 il için yeni uyarı var

Okulların tatil edildiği İstanbul'da beklenen yağış başladı
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!
Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti

Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti
Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf

Bu fotoğrafa herkes aynı yorumu yapıyor
İstanbul'da beklenen yağış başladı! 41 il için yeni uyarı var

Okulların tatil edildiği İstanbul'da beklenen yağış başladı
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü

''G.Saray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü''
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü