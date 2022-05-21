Mbappe son kararını verdi! Neye uğradığını şaşıran Real Madrid Başkanı, soyunma odasına indi - Haberler

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Mbappe son kararını verdi! Neye uğradığını şaşıran Real Madrid Başkanı, soyunma odasına indi

Haberler.com - Spor
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Real Madrid'e transfer olması beklenen Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe herkesi ters köşe yaptı. Haziran ayında sözleşmesi bitecek Fransız golcü, kulübüyle mukavele yenilemeye karar verdi. Bu gelişme üzerine Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Real Betis maçının devre arasında soyunma odasına inerek futbolculara Mbappe'nin transfer olmayacağını açıkladığı öne sürüldü.

ayında Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması bekleniyordu. Fransız yıldız hakkında çıkan tüm haberleri boşa çıkararak, PSG ile sözleşme yenilemeye karar verdi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE RESMEN AÇIKLAYACAK

Kylian Mbappe, Real Madrid'in teklifini geri çevirerek Fransız devi Paris Saint-Germain ile yola devam kararı aldı. Yıldız golcünün kısa süre içerisinde bu kararını resmen duyurması bekleniyor.

Mbappe son kararını verdi! Neye uğradığını şaşıran Real Madrid Başkanı, soyunma odasına indi

PEREZ SOYUNMA ODASINDA FUTBOLCULARA HABERİ VERDİ

Transferin gerçekleşmeyeceğini öğrenenen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Real Betis maçının devre arasında soyunma odasına inerek son durumu futbolcularına açıkladı. Perez'in, Real Madrid'in yıldızlarına, Mbappe transferinin gerçekleşmeyeceğini söylediği ifade edildi.

Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain, Florentino Perez, Kylian Mbappe, Real Madrid, Spor, Haberler

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