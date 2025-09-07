Haberler

Mazıdağı Fosfatspor, Sezona Galibiyetle Başladı

Mazıdağı Fosfatspor, Sezona Galibiyetle Başladı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Mazıdağı Fosfatspor, yeni sezonun ilk haftasında evinde Osmaniyespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta tek golü 76. dakikada Şükrü Kaan Kılıçaslan kaydetti.

Mazıdağı Fosfatspor, 2025-2026 sezonun ilk haftasında 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, evinde rakibi Osmaniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yeni sezonun ilk haftasında Fosfatspor, Osmaniyespor'u ağırladı. Kızıltepe İlçe Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan müsabaka da gülen taraf ev sahibi Fosfatspor oldu. Mavi-beyazlı ekip, 76. dakikada Şükrü Kaan Kılıçaslan ile bulduğu golle hanesine 3 puanı yazmayı başardı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
