Mazıdağı Fosfatspor, Sezona Galibiyetle Başladı

Mazıdağı Fosfatspor, 2025-2026 sezonun ilk haftasında 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, evinde rakibi Osmaniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yeni sezonun ilk haftasında Fosfatspor, Osmaniyespor'u ağırladı. Kızıltepe İlçe Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan müsabaka da gülen taraf ev sahibi Fosfatspor oldu. Mavi-beyazlı ekip, 76. dakikada Şükrü Kaan Kılıçaslan ile bulduğu golle hanesine 3 puanı yazmayı başardı. - MARDİN