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Mazıdağı Fosfat Spor, Uşakspor ile Berabere Kaldı

Mazıdağı Fosfat Spor, Uşakspor ile Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig 23. haftasında Mazıdağı Fosfat Spor, 2-0 öne geçtiği maçta Uşakspor ile 2-2 berabere kalarak ligdeki 15. beraberliğini aldı.

Mazıdağı Fosfat Spor, TFF 3. Lig 23. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Uşakspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 23. haftasında Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Uşakspor'u konuk etti. Fosfat Spor maçın 1. dakikasında Burak Temir'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 10. dakikasında Fosfat Spor, Kubilay Köylü'nün golü ile skoru 2-0'a getirdi. Uşakspor 14. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek farkı 1'e indirdi. Maçın 70. dakikasında Fosfat Spor'da Kubilay Köylü aldığı ikinci sarı karttan sonra kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Konuk ekip, 90. dakikada Selçuk Alibaz skoru 2-2'ye getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Fosfat Spor'da 15. beraberlik

Fosfat Spor, bu sezon ligde oynadığı 23 müsabakada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, 15 maçta sahadan berabere ayrıldı. Fosfat Spor'da kötü gidişat devam ederken, play-off potasının 6 puan gerisine düştü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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