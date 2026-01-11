Haberler

Mazıdağı Fosfatspor, Osmaniye deplasmanında 3 golle güldü

TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta maçında Mazıdağı Fosfat Spor, Osmaniyespor FK'yı konuk olduğu deplasmanda 3-0'la geçerek 2. sıradaki yerini korudu. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Mardin temsilcisi, ikinci yarıda bulduğu gollerle bekleneni verdi ve puanını 26'ya yükseltti.

TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK'ya konuk olan Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Osmaniye'de saat 13.00'te başlayan mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü eline alan Mazıdağı Fosfat Spor, peş peşe bulduğu gollerle skoru lehine çevirdi. Ev sahibi Osmaniyespor FK karşısında ikinci 45 dakikada etkili bir oyun sergileyen Mardin temsilcisi, rakip fileleri üç kez havalandırarak deplasmanda net bir skor elde etti.

Bu sonuçla ligdeki çıkışını sürdüren Mazıdağı Fosfat Spor, puanını 26'ya yükseltti. Gruptaki diğer sonuçların ardından Mardin ekibi, 16. haftayı 2. sırada tamamlayarak zirve takibini sürdürdü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
