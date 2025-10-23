Maximiles Black The Bodrum Cup'ta 'Nesillerce' Temasıyla Heyecan Devam Ediyor

'Nesillerce' temasıyla 37. yılında yolculuğunu sürdüren Maximiles Black The Bodrum Cup'ta heyecan devam ediyor.

Ege'nin köklü yelken buluşması Maximiles Black The Bodrum Cup, 37. yılında 'Nesillerce' temasıyla yolculuğunu sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilecek Yalıkavak Marina Etabı ile yarışçılar, Iasos'un tarihi kıyılarından Yalıkavak'ın modern marinasına uzanan 14 deniz millik parkurda rüzgarla yarışacak.

Bu yıl yarış merkezi ilk kez Yalıkavak Marina'da kurulurken, etap boyunca yelkenciler "Nesillerce" temasıyla dayanışmayı, paylaşımı ve deniz sevgisini bir kez daha hatırlatacak.

Süleyman Uysal: "Iasos bizim için denizcilik ruhunun evi oldu"

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "Iasos'ta tüm denizcilerimizle birlikte çok anlamlı bir gün geçirdik. Rota değişikliği sebebiyle son anda eklenen Iasos etabı en çok sevilen etaplardan biri oldu. Bunda bizi en iyi şekilde ağırlayan Egesu Marina'nın da etkisi büyük. Tarihi bir bölge olan Iasos'ta 100'ü aşkın filomuzun ağırlanmasında bize destek veren Port Iasos Marina ve Egesu Güllük Marina'ya bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. 24 yıl sonra bu limana ilk kez gelmemize rağmen bu limanın aslında ne kadar evimiz olduğunu bir kez daha hatırladık. Bugün geri döneceğimiz Yalıkavak Marina bizim için yalnızca bir etap noktası değil, yarışın kalbi. Bugün Iasos'tan Yalıkavak'a uzanacak bu özel etapla hem Ege'nin mirasını yaşatıyor hem de denizciliğin ruhunu 'nesillerce' sürdürmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Erman Aras: "Bu rota The Bodrum Cup'ın özünü temsil ediyor"

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise, "Iasos'un tarihinden Yalıkavak'ın modern denizciliğine uzanan bu rota, The Bodrum Cup'ın özünü temsil ediyor. Bu yarışta sadece tekneler değil, dostluklar da aynı rüzgarla yol alıyor" ifadelerini kullandı.

Umut Özkan: "Deniz sevgisini ve dayanışmayı birlikte kutluyoruz"

Yalıkavak Marina CEO'su Umut Özkan da, "Yalıkavak Marina olarak denizcilik kültürünü ve yelken sporunu nesiller boyunca yaşatmayı hedefleyen Maximiles Black The Bodrum Cup'a ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ege'nin tarihi mirası ile modern denizciliği buluşturan bu özel yarışta yelkencileri ve deniz tutkunlarını Yalıkavak Marina'da ağırlamaktan bizim için büyük bir gurur. Böylesine köklü ve uluslararası bir etkinliğin parçası olarak deniz sevgisini ve dayanışma ruhunu birlikte kutlamaktan heyecan duyuyoruz" cümlelerine yer verdi. - MUĞLA