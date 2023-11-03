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Max Verstappen Brezilya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. ayağı olan Brezilya Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlama hakkını elde etti. Verstappen'in ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci, Aston Martin pilotu Lance Stroll ise üçüncü oldu. Yarış yarın TSİ 21.30'da gerçekleştirilecek.