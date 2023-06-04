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1 sezonda efsane oldu! Mauro Icardi derbide tarihe geçti

1 sezonda efsane oldu! Mauro Icardi derbide tarihe geçti

Spor Haberleri

İki Fenerbahçe derbisinde de gol atan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla üst üste 8 Süper Lig maçında fileleri sarsan ilk futbolcu oldu. Icardi, Elmander'den sonra da bir ilki başardı.

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı Fenerbahçe derbisini 3-0'lık skorla mağlup etti. Aslan'ın 2 golünü Zaniolo, diğer sayısını ise Icardi kaydetti.

Aslan'ın sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, 2007-2008 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı üst üste sekiz Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Süper Lig'de toplamda 22 gole ulaştı.

Mauro Icardi tarihe geçti! Arjantinli yıldız 1 sezonda efsane oldu

Johan Elmander'in ardından Galatasaray formasıyla bir sezon içerisinde Fenerbahçe'ye hem iç saha hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu Mauro Icardi oldu

30 yaşındaki Arjantinli forvet, Trabzonspor'a 1, Beşiktaş'a ise 3 gol atan Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye de toplamda iki gol attı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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