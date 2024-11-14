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Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya yazdığı mesaj olay oldu

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya yazdığı duygusal mesajlar, büyük ilgi gördü. Sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'nin ayrılık sonrası ''Sen benim hem zayıflığım hem de gücümsün'' şeklindeki sözleri, edebiyat sayfalarında paylaşılıyor.

Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan ve sakatlanarak sezonu kapatan Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

HER YERDE PAYLAŞILIYOR

Icardi'nin Wanda'ya yazdığı mesajdaki bir cümle var ki sosyal medyada çok konuşuldu. "Sen benim hem zayıflığım hem de gücümsün" diyen Icardi'nin bu sözü Instagram ve X'teki edebiyat sayfalarında paylaşılır oldu.

İşte Icardi'nin Wanda Nara'ya attığı mesaj;

"Her şeyi değiştirebilirim, bunu yapabilirim ama ne için? Hayat devam ediyormuş gibi davranmak mı? Bunu istemiyorum. Tek amacım huzurlu bir hayat yaşamak, anın tadını çıkarmak, çocuklarımla keyif almak, bunca yıldır elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak... Kendine değer ver, bize değer ver ve mutlu olmamıza izin ver. Sana tekrar söylüyorum, bütün bunları hayatımın kadınıyla bu dünyadaki her şeyden çok sevdiğim kadınla yapmak istiyorum. Sen benim hem zayıflığım hem de gücümsün. Sen güzel prensesimsin ve düğün günümüzde büyükannene söz verdiğim gibi, sonsuza kadar... Kendine iyi bak."

Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya yazdığı mesaj olay oldu
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıfth yılmz:

ya abi bu nedir ya şu gavat icardiyi haber diyerek paylaşmayın

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Haber YorumlarıEnver Soran:

Hay sizin Wanda'nıza yeter artık ya tek derdimiz bumu ?

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Haber YorumlarıJon snow:

İcardi sende hata yaptın ama yaşadın .artık güçlenme zamani

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yeter vallahi Motor yengemi reklam yapıp durmayın, gavaticardi kardeşim sende bırak bu işleri artık.

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Haber YorumlarıKaradeniz:

KİM BUNLAR? NEDEN HER GÜN HABERLERİNDE BU İKİSİNE YER VERİLİYOR? YAPILAN AHLAKSIZLIKLARLA NEDEN ÜNLERİNE ÜN KATIYOR BU HABER SAYFASI?

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

çok görmeyin adamlarda namus kavramı yok

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Haber YorumlarıPerwer:

Bu haber sitesi para kazanmanın yolunu bulmuş. Nasıl mı? Başkasının pezevenkliğini yaparak

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