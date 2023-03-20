Mauro Icardi'nin büyük üzüntüsü! Kasımpaşa ve Konyaspor maçları aklından çıkmıyor
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların oynadığı son maçta fileleri havalandıramadı. Girdiği net fırsatları değerlendiremeyen Arjantinli santrfor, takımına skor katkısı veremediği için büyük üzüntü yaşıyor.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı bu maçta da tıpkı bir önceki Kasımpaşa mücadelesinde olduğu gibi skor üretemedi.
KAÇIRDIĞI GOLLER MORALİNİ BOZDU
Fanatik'te yer alan habere göre, 2 maçtır takıma skor katkısı sağlayamayan Mauro Icardi, büyük üzüntü yaşıyor. Arjantinli yıldız özellikle 2 karşılaşmada da kaçırdığı goller nedeniyle motivasyon kaybı yaşadı.
ICARDI'NİN KARNESİ
Milli arada eksikleri kapatmak için çalışacak olan Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktı. Arjantinli santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.