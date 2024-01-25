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Mauro Icardi, İstanbulspor maçında gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 13'e yükseltti. Icardi, 90+2. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1 yaptı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbulspor maçında kaydettiği golle, Süper Lig'deki gol sayısını da 13'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 90+2. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

Süper Lig'de 6 maç sonra rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, ligde gol sayısını da 13'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde de 5 golü bulunan başarılı futbolcunun bu sezon toplam 18 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi, ikinci yarı 46. dakikada Tete'nin yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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