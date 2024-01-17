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Mauro Icardi, İstanbul'a geldi

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlığından dolayı forma giyemediği maçların ardından İstanbul'a geldi. Takıma katılıp antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi akşam 22.30 sıralarında İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe derbisinin ardından sakatlığından dolayı ligde oynanan Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro Icardi, ailesiyle birlikte Sao Paulo'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait TK16 sefer sayılı tarifeli uçakla akşam 22.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Golcü oyuncunun kısa sürede takıma katılıp ve antrenmanlara başlaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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