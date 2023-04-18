Mauro Icardi ikinci yarıda neden sahaya çıkmadı? G.Saray'dan jet hızıyla açıklama
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin devre arasında neden oyundan alındığı ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar adalesinde ağrı hisseden Icardi'nin bu sebeple oyundan alındığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti.
İlk yarıyı 2-1'lik skorla üstün kapatan Aslan'da takımı öne geçiren golü Mauro Icardi attı. Arjantinli yıldız, gol sayısını 13'e yükseltti.
Golcü futbolcu, ikinci yarının başında sahada görülmedi. Teknik Direktör Okan Buruk, Icardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü.
Galatasaray, maç oynanırken Mauro Icardi için bir açıklama paylaştı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, "Mauro Icardi, arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı" denildi.