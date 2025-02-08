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Mauro Icardi için flaş iddia

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Icardi'nin özellikle İtalya ve İspanya'dan teklifler aldığı belirtildi.

Yaşadığı sakatlığın ardından Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi'nin sözleşme bitiminde ayrılabileceği iddia edildi.

AYRILACAK İDDİASI GÜNDEMDE

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Arjantinli yıldız, önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiriyor. Golcü futbolcu için özellikle daha önceden de bulunduğu ülkeler olan İtalya ve İspanya'dan teklifler geldiği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki santrforun peşinde olan takımların ise; Fiorentina, Atalanta, Real Sociedad, Girona ve Villarreal olduğu aktarıldı. 2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile 14 maça çıkabilen Mauro Icardi, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Mauro Icardi için flaş iddia
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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