Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gitti
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sakatlığını atlatarak Fenerbahçe maçı kafilesinde yer aldı. Derbi için Kadıköy'e hareket eden sarı kırmızılı takımın kafilesinde yer alan Icardi'nin durumu taraftarlar arasında sevinç yarattı. Icardi'nin derbide oynayıp oynamayacağı ise merak konusu.
Süper Lig'in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak. Derbi öncesi Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.
ICARDI KAFİLEDE YER ALDI
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e hareket eden sarı kırmızılı kafilede yer aldı.