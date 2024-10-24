Mauro Icardi, 1 gol daha atarsa yıldız ismi tahtından edecek

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son oynanan Elfsborg maçını da boş geçmedi.

Arjantinli yıldız, attığı bu golle gol sayısını 60'a yükseltirken, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan 2. yabancı oyuncu olan Milan Baros'un rekorunu da yakaladı.

GÖZÜ HAGI'NİN REKORUNDA

Galatasaray'daki gol sayısını 60'a çıkaran yıldız futbolcu, 1 gol daha attığı takdirde Baros'u geride bırakmış olacak. Icardi, 72 gol atan Hagi'nin rekoruna da kırabilir.