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Mauro Icardi, 1 gol daha atarsa yıldız ismi tahtından edecek

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son oynanan Elfsborg karşılaşmasında gol atarak Milan Baros'un rekorunu yakaladı. Icardi, eğer bir gol daha atarsa, Milan Baros'u geçmiş olacak.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son oynanan Elfsborg maçını da boş geçmedi.

Arjantinli yıldız, attığı bu golle gol sayısını 60'a yükseltirken, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan 2. yabancı oyuncu olan Milan Baros'un rekorunu da yakaladı.

GÖZÜ HAGI'NİN REKORUNDA

Galatasaray'daki gol sayısını 60'a çıkaran yıldız futbolcu, 1 gol daha attığı takdirde Baros'u geride bırakmış olacak. Icardi, 72 gol atan Hagi'nin rekoruna da kırabilir.

Mauro Icardi, 1 gol daha atarsa yıldız ismi tahtından edecek
Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Mauro Icardi Milan Baros Galatasaray Futbol Spor

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