Mauro Icardi'den şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Fenerbahçe tezahüratı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi şampiyonluk kutlamalarında "Fener ağlama" tezahüratında bulundu. Deneyimli santrforun bu hareketi taraftarı mest ederken, "Bu tezahürattan sonra Icardi'nin bonservisinin alınması şart oldu" yorumları yapıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından şampiyonluğu kutladı. Kupasına kavuşan sarı-kırmızılılarda Icardi'nin tezahüratı geceye damga vurdu.

"FENER AĞLAMA" TEZAHÜRATI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalarda Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Golleriyle sezona damga vuran golcü, kupayı kaldırdıktan sonra "Fener ağlama" tezahüratında bulundu.

SİMGE SAĞIN EŞLİK ETTİ

Şampiyonluk kutlamalarının da yıldızı olan Icardi, kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını sahneye çıkarken Simge Sağın ile söyledi. İkiliye statta bulunan taraftarlar hep bir ağızdan eşlik etti.