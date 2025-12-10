Mauro Icardi'den ayrılık iddialarına tepki dolu yanıt: Size bir öpücük gönderiyorum

Galatasaray forması giyen Arjantinli oyuncu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hakkında çıkan ayrılık haberlerine tepki gösterdi.

''OLMAYAN HABERİ SATMAK MI İSTİYORSUNUZ?''

Kendisinin takımdan ayrılacağı yönünde haber yapan isimlere seslenen Icardi, "Adımın ilgi çektiğini ve bazılarının kulüpten beni arayıp sözleşmemin 'yenilenmeyeceğini' bildirdiklerini söyleyerek bir şeyler ortaya atmak istediklerini anlıyorum… Ama ne beni arayan oldu, ne de menajerimi. Dünkü yenilgiyi örtmek için, Haziran 2026'da biten sözleşmem hakkında haber olmayan bir haberi satmak mı istiyorsunuz? Bunun için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum.'' dedi.

''SİZE BİR ÖPÜCÜK GÖNDERİYORUM''

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Rahat olun, sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım ve hipotetik olarak daha önce ayrılırsam da bu yalnızca ve %100 benim kararımdır, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum. Birkaç ay daha Icardi'ye sahipsiniz. Tadını çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren 32 yaşındaki yıldız, toplam 107 maça çıktı ve 68 gol, 22 asistlik performans sergiledi.