Haberler

Mauro Icardi'den ayrılık iddialarına tepki dolu yanıt: Size bir öpücük gönderiyorum

Mauro Icardi'den ayrılık iddialarına tepki dolu yanıt: Size bir öpücük gönderiyorum Haber Videosunu İzle
Mauro Icardi'den ayrılık iddialarına tepki dolu yanıt: Size bir öpücük gönderiyorum
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık haberlerine tepki gösterdi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Arjantinli oyuncu, ''Rahat olun, sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım ve hipotetik olarak daha önce ayrılırsam da bu yalnızca ve %100 benim kararımdır, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum. Birkaç ay daha Icardi'ye sahipsiniz. Tadını çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz." dedi.

  • Mauro Icardi, Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesi hakkında çıkan ayrılık haberlerini yalanladı.
  • Icardi, Galatasaray'daki dördüncü sezonunda 107 maçta 68 gol ve 22 asist yaptı.

Galatasaray forması giyen Arjantinli oyuncu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hakkında çıkan ayrılık haberlerine tepki gösterdi.

''OLMAYAN HABERİ SATMAK MI İSTİYORSUNUZ?''

Kendisinin takımdan ayrılacağı yönünde haber yapan isimlere seslenen Icardi, "Adımın ilgi çektiğini ve bazılarının kulüpten beni arayıp sözleşmemin 'yenilenmeyeceğini' bildirdiklerini söyleyerek bir şeyler ortaya atmak istediklerini anlıyorum… Ama ne beni arayan oldu, ne de menajerimi. Dünkü yenilgiyi örtmek için, Haziran 2026'da biten sözleşmem hakkında haber olmayan bir haberi satmak mı istiyorsunuz? Bunun için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum.'' dedi.

''SİZE BİR ÖPÜCÜK GÖNDERİYORUM''

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Rahat olun, sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım ve hipotetik olarak daha önce ayrılırsam da bu yalnızca ve %100 benim kararımdır, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum. Birkaç ay daha Icardi'ye sahipsiniz. Tadını çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren 32 yaşındaki yıldız, toplam 107 maça çıktı ve 68 gol, 22 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Akif Ersoy, bu halde mahkemeye sevk edildi
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Komşu ülkelerin çatışması şiddetlendi! Hava harekatı an meselesi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

icardi gibi golcü arrakkk bulursunuz bidaha. yapın adamın sözleşmesini. bonservis bedeli yok, menajer parası yok. sapına kadar gs li adam. ikon lan ikon. yönetim gaza gelme. bitirin bu işi. yapın sözleşmeyi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Kapıcının karısını öldüren emekli başçavuşun korku filmlerini andıran görüntüsü

Korku filmi değil gerçek! İşte bir ilimizin konuştuğu emekli başçavuş
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Sahte diploma soruşturmasında 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

Sahte diploma soruşturmasında iddianame tamam! İşte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Amsterdam'daki dev arşiv: 5 bin 300 beyin yapay zeka ile haritalanacak

Ne para ne de sperm! Bu banka bambaşka bir şey depoluyor
Manchester United'dan Sergio Ramos'a kanca

39'luk Ramos'a öyle böyle bir talip çıkmadı! Dönüşü fena olacak
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Kars'ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı

Yollarda görünmeyen tehlike, zincirleme kazaya neden oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
title