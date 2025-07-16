Maurizio Sarri, Sağlık Sorunu Nedeniyle Tedavi Altına Alındı
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, yaşadığı rahatsızlık sonrası Roma'daki kliniğe yatırılarak tedavi altına alındı. Sarri'nin sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ve Lazio'nun hazırlık maçlarında teknik direktörsüz kalma ihtimali bulunuyor.
LAZIO Teknik Direktörü Maurizio Sarri, yaşadığı rahatsızlık sonrası Roma'daki Villa Mafalda kliniğinde tedavi altına alındı.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da Maurizio Sarri şoku yaşanıyor. 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, yaşadığı rahatsızlık sonrasında tedavi altına alındı. Sarri'nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bir süre klinikte kalacağı ve tedavisinin süreceği bildirildi.
30 Temmuz'da Fenerbahçe, 2 Ağustos'ta ise Galatasaray ile hazırlık maçı oynayacak Lazio'da, Sarri'nin takımın başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor