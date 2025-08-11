Matvey Kislyak'ın menajerinden Fenerbahçe itirafı

Matvey Kislyak'ın menajerinden Fenerbahçe itirafı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CSKA Moskovalı futbolcu Matvey Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer sürecine dair konuştu. Manyakov, Devin Özek ile görüştüğünü açıkladı ve ''Fenerbahçe'nin sportif direktörü Devin Özek ile görüştüm. Başkan tarafından tam yetki verilmişti. Türkiye'ye giderek masaya oturdum ve Matvey'in dört yıllık sözleşmesi olduğunu söyledim.'' dedi.

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova forması giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Matvey Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

''DEVİN ÖZEK İLE GÖRÜŞTÜM''

Manyakov, Devin Özek ile görüştüğünü itiraf ederek, ''Fenerbahçe'nin sportif direktörü Devin Özek ile görüştüm. Başkan tarafından tam yetki verilmişti. Türkiye'ye giderek masaya oturdum ve Matvey'in dört yıllık sözleşmesi olduğunu, tüm konuların CSKA ile çözülmesi gerektiğini söyledim. Onlar da 'Nereden başlayalım?' diye sordu. Ben de 'En düşük tekliften başlayın, tepkilerini görün' dedim.'' dedi

"KISLYAK SATILIK DEĞİL"

CSKA yetkililerinin bu transferde net bir tavır sergilediğini belirten menajer, "Evgeny Shevelev ve Roman Babayev bana, 'Kislyak satılık değil. Bu konuyu kapatalım ve Matvey'in yeni sözleşme şartlarını konuşalım' dediler" dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki banka çalışanı, müşterilerin kendilerini görmediğini sanıp buzlu cam arkasında ilişkiye girdi

İki banka çalışanı, müşterilerin gözü önünde ilişkiye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.