"Masaya yumruk vurdum" diyen Burak Elmas'a, TFF'den cevap gecikmedi: Hayal ürünü

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kullandığı, "Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum" sözlerine, Tff'den cevap geldi.

"GÖRÜŞME SON DERECE NEZAKET ÖLÇÜLERİNDE GEÇTİ"

Tff'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur. Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür. TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli 'Yer yerinden oynar' yaklaşımıyla hareket edilerek, federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Burak Elmas, dün yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, "Federasyona gittim. Bazen her şeyi anlatamıyorsun. Anlatırsam yer yerinden oynar niye dedim? Hocama 2 maç daha az versinler diye. Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Bunları anlatmadım" diye konuşmuştu.

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