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Masa tenisinde "Minikler Türkiye Milli Takım Ön Eleme Turnuvası" Eskişehir'de düzenlendi

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Minikler Türkiye Milli Takım Ön Eleme Turnuvası 130 sporcunun katılımıyla Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Minikler Türkiye Milli Takım Ön Eleme Turnuvası 130 sporcunun katılımıyla Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 24-25 Ekim'de Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 86 erkek ve 44 kadın sporcu mücadele etti.

Müsabakaların ardından erkeklerde ilk 21, kadınlarda ise ilk 19 sırada yer alan sporcular, Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Kaynak: AA
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