Masa Tenisi Yurt Lig Karadeniz Bölgesi Grup Yarışmaları, Zonguldak'ta başladı

Zonguldak, Masa Tenisi Yurt Lig Karadeniz Bölgesi Grup Yarışmaları'na ev sahipliği yapıyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2025–2026 sezonu faaliyet programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksinde düzenlenen organizasyona Samsun, Giresun, Düzce, Çorum, Bartın, Sinop, Karabük, Amasya ve Bolu'dan 16 takım halinde 36 erkek ve 40 kız sporcu katılıyor.

Müsabakalar, 2 Mayıs'ta oynanacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, AA muhabirine, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yurtlarda kalan öğrencilerin sadece konaklama ve yeme içmeleriyle ilgili değil, bu tür organizasyonlarla sosyal aktivitelerde bulunmalarını da sağladıklarını belirten Hacı, "Daha büyük organizasyonlar yaparak gençlerle bir arada olacağız inşallah." dedi.

Hacı, diğer kentlerdeki öğrencileri bir araya getirmeyi ve spor aktivitelerin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
