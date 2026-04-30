Haberler

Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta sona erdi

Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta düzenlenen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Yozgat'ta düzenlenen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca 29-30 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar ve Erkekler Turnuvası tamamlandı. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 19 ilden 472 sporcu yer aldı. Çeşitli kategorilerde yapılan karşılaşmaların kazananları belli oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve Yozgat Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Hopur verdi.

Erkek müsabakalarında 55 kiloda Bahri Söyler, 65 kiloda Şaban Kızıltaş, 70 kiloda Yusuf Tosun, 75 kiloda Cebrail Bolat, 80 kiloda Ramazan Eren Özyavuz, 85 kiloda Emre Akkaya, 90 kiloda Samet Yaldıran, 105 kiloda Faruk Dizikara, 125 kiloda Ömer Yavuz ve 125+ kiloda Ahmet Polat birinci oldu.

Kadınlarda ise 55 kiloda Mihriban Sayıcı, 60 kiloda Zeynep Yonsuz, 65 kiloda Nesrin Günay, 70 kiloda Esma Dilek Karakor, 75 kiloda Esma Gaspak, 85 kiloda Güler Yağmur Türkoğlu ve 85+ kiloda Ebrar Yüksek birinciliği elde etti.

Takım sıralamasında erkeklerde Kahramanmaraş birinci, Yozgat ikinci, Antalya üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kadınlarda ise Yozgat birinci, Samsun ikinci, Antalya üçüncü oldu. Sporcuların kupa ve madalyalarıyla hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından program sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Müjde verildi! Toplam 1,4 milyar lira bugün hesaplara yatıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Gülhan'ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş

Gülhan'ı altınları için öldüren komşudan, korkunç plan
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar