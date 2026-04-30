Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta sona erdi

Yozgat'ta düzenlenen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca 29-30 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar ve Erkekler Turnuvası tamamlandı. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 19 ilden 472 sporcu yer aldı. Çeşitli kategorilerde yapılan karşılaşmaların kazananları belli oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve Yozgat Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Hopur verdi.

Erkek müsabakalarında 55 kiloda Bahri Söyler, 65 kiloda Şaban Kızıltaş, 70 kiloda Yusuf Tosun, 75 kiloda Cebrail Bolat, 80 kiloda Ramazan Eren Özyavuz, 85 kiloda Emre Akkaya, 90 kiloda Samet Yaldıran, 105 kiloda Faruk Dizikara, 125 kiloda Ömer Yavuz ve 125+ kiloda Ahmet Polat birinci oldu.

Kadınlarda ise 55 kiloda Mihriban Sayıcı, 60 kiloda Zeynep Yonsuz, 65 kiloda Nesrin Günay, 70 kiloda Esma Dilek Karakor, 75 kiloda Esma Gaspak, 85 kiloda Güler Yağmur Türkoğlu ve 85+ kiloda Ebrar Yüksek birinciliği elde etti.

Takım sıralamasında erkeklerde Kahramanmaraş birinci, Yozgat ikinci, Antalya üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kadınlarda ise Yozgat birinci, Samsun ikinci, Antalya üçüncü oldu. Sporcuların kupa ve madalyalarıyla hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından program sona erdi. - YOZGAT

