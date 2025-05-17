Martı TAG Kupası Engel Atlama Yarışmaları İstanbul'da Başlıyor

BU yıl ilk kez düzenlenecek olan Martı TAG Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 24 – 25 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'un önde gelen binicilik tesislerinden Kemer Country Club'da gerçekleşecek.

Doğayla iç içe, yüksek standartlara sahip altyapısıyla binicilik camiasında özel bir yere sahip olan Kemer Country Club, bu yeni organizasyona ev sahipliği yaparak sporcuları ve izleyicileri heyecan dolu bir hafta sonunda buluşturacak. Yarışmalar, farklı yaş grupları ve seviyelere göre düzenlenecek 10 ayrı kategoride, iki gün boyunca sürecek. Martı TAG Kupası, yalnızca organizasyon kalitesiyle değil, aynı zamanda Türkiye binicilik tarihinde bugüne kadar sunulan en yüksek ödül kategorisine sahip yarışma olmasıyla da öne çıkıyor.

Martı TAG Kupası, şehir hayatında sunduğu mobilite çözümlerinin ötesine geçerek spora ve sosyal yaşama katkı sağlamayı amaçlıyor. Yarışmalar, sporun gelişimine destek olurken izleyicilere de doğayla iç içe, keyifli ve unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak. Etkinliğin medya sponsoru Demirören Medya ve Radyo D, yarışmaların geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaya devam ediyor.