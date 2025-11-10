Haberler

Marmaris Ultra Trail'a 1151 Sporcu Katılacak

Güncelleme:
Marmaris, 14-15-16 Kasım tarihlerinde doğa ve spor tutkunlarını ağırlayacak. Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden toplam 1151 sporcu, maviyle yeşilin iç içe geçtiği rotalarda yarışacak. 'Maviden Yeşile Bir Yolculuk' temasıyla koşulacak yarış, Gökova Körfezi'nden Datça Yarımadası'na uzanan parkurlarla gerçekleşecek.

MARMARİS, 14-15-16 Kasım tarihlerinde doğa ve spor tutkunlarını ağırlayacak. Marmaris Ultra Trail'de Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden toplam 1151 sporcu maviyle yeşilin iç içe geçtiği rotalarda yarışacak.

İkinci yılında 'Maviden Yeşile Bir Yolculuk' temasıyla koşulacak yarış, Gökova Körfezi'nden Datça Yarımadası'na uzanan rotalarıyla deniz, orman ve dağ manzaralarını bir araya getiriyor.

6 PARKURDA HEYECAN YAŞANACAK

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Marmaris Ultra Trail, bu sene yenilenen parkurlarıyla sporculara daha kapsamlı bir deneyim sunacak.

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail 100K parkuru ve zorlu etaplarıyla öne çıkarken; geçen yılın en uzun etabı olan 78K, bu yıl yapılan revizyonla 70K olarak yeniden tasarlandı. Bu etaplara ek olarak 48K, 30K, 16K ve 5K etapları da her seviyeden koşucuya katılım olanağı sunacak.

Katılımcılar, Marmaris sahilinden başlayarak Mezargediği ve Yeşil Belde üzerinden Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı gibi noktalardan geçerek yeniden denizle buluşacak.

Bu yılın en uzun rotası olan 100K parkuru, 'Ormanın Gözleri' sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi'nden geçerek, orman yangınlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

14-15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Marmaris Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilecek.

15 ÜLKEDEN 1151 SPORCU KATILACAK

Bu yıl Marmaris Ultra Trail'e gösterilen ilgi geçtiğimiz yıla göre daha da arttı. Türkiye'nin yanı sıra 14 farklı ülkeden toplam 1151 sporcu, Marmaris'in doğasında buluşacak. Organizasyona; Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Turks ve Caicos Adaları ile Kırgızistan'dan gelen sporcularla yaşanacak.

