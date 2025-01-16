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Marmaris'te MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları Başlıyor

Marmaris'te MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları Başlıyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk ayağı 18 Ocak'ta başlayacak. Yarışlarda yerli ve yabancı 35 tekneden yaklaşık 300 yelkenci mücadele edecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenecek MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk ayağı, 18 Ocak'ta başlayacak.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve toplam 6 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, üç yarışla 18-19 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Marmaris Körfezi ve açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, yerli ve yabancı 35 teknede yaklaşık 300 yelkenci katılacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
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