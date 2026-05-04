Haberler

Marmaris'te milli takım seçmeleri için koordinasyon toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek "Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları" öncesinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek "Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları" öncesinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2-5 Haziran tarihlerinde İçmeler Hizmet İçi Eğitim Tesisi sahilinde gerçekleştirilecek organizasyonun hazırlık süreci ele alındı. Toplantıya ilgili kurum müdürleri ve spor yetkilileri katıldı.

Güvenlik ve sağlık önlemleri planlandı

Şampiyona süresince sporcuların güvenliği ve sağlığı için alınacak önlemlerin öncelikli gündem maddesi olduğu toplantıda, parkur güvenliği, acil müdahale ekiplerinin konuşlandırılması ve ulaşım ağının düzenlenmesi gibi teknik detaylar planlandı.

Kurumlar arası işbirliğiyle yürütülecek saha düzenleme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.???????

Kaymakam Nurullah Kaya, organizasyonun hem sporcular için en uygun yarış ortamını sağlaması hem de Marmaris'in spor turizmi potansiyelini ve tanıtımını desteklemesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Milli takım seçmelerine de ev sahipliği yapacak olan şampiyonanın, ilçedeki spor hareketliliğini artırması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi

Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük

Kentte tsunamiyi andıran görüntüler: İlk kez böyle bir şey gördüm
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı

Bakan Çiftçi yardım çağrısına kayıtsız kalmadı, anında yanıt verdi
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi

Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş

Kendisi gözaltındayken adli emanetteki telefonundan veriler silinmiş