Marmaris FK liderlik için finale bileniyor

Marmaris FK liderlik için finale bileniyor
BÖLGESEL Amatör Lig 7'nci Grup'ta normal sezonun son haftasına en yakın rakiplerinin 3 puan önünde lider giren Marmaris temsilcisi Marmaris Yat Marin Milas FK pazar günü evinde takipçisi 1922 Akşehirspor'la beraberlikte dahi grupta şampiyonluğunu garantileyecek.

Bu sezon yıllar sonra yeni yapılanmayla Bölgesel Amatör Lig'e dönen siyah-beyazlılarda taraftarlar maç öncesi takımı kortej yaparak stada uğurlayacak.

Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon uygulanan statüye göre gruplarını ilk 5 sıra içerisinde bitiren takımlar play-off oynayacak. Grup liderleri play-off'ta tek maç usulüne göre oynanacak grup finaline evinde çıkacak. 10 gruptan çıkacak takımlar birbirleriyle eşleşerek 3'üncü Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak. Finallerde galip gelecek toplam 5 takım profesyonel lige yükselecek. Ege futbolunu yıllarca üst liglerde temsil edip tarihinde 2 kez Süper Lig'in kapısından dönen Marmarisspor, 2009 yılında profesyonel liglerden çekilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu