Marmaris FK liderlik için finale bileniyor

BÖLGESEL Amatör Lig 7'nci Grup'ta normal sezonun son haftasına en yakın rakiplerinin 3 puan önünde lider giren Marmaris temsilcisi Marmaris Yat Marin Milas FK pazar günü evinde takipçisi 1922 Akşehirspor'la beraberlikte dahi grupta şampiyonluğunu garantileyecek. Bu sezon yıllar sonra yeni yapılanmayla Bölgesel Amatör Lig'e dönen siyah-beyazlılarda taraftarlar maç öncesi takımı kortej yaparak stada uğurlayacak.

Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon uygulanan statüye göre gruplarını ilk 5 sıra içerisinde bitiren takımlar play-off oynayacak. Grup liderleri play-off'ta tek maç usulüne göre oynanacak grup finaline evinde çıkacak. 10 gruptan çıkacak takımlar birbirleriyle eşleşerek 3'üncü Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak. Finallerde galip gelecek toplam 5 takım profesyonel lige yükselecek. Ege futbolunu yıllarca üst liglerde temsil edip tarihinde 2 kez Süper Lig'in kapısından dönen Marmarisspor, 2009 yılında profesyonel liglerden çekilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı