Marmaris Belediyesi, Orhaniye Mahallesi'nde yeni sahanın çalışmasına başladı.

Marmaris Belediyesi'nin her mahallede spor alanları oluşturmak hedefiyle belirlenen programa yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Orhaniye Mahallesi'nde de spor alanı yapılmaya başlandı. Atıl vaziyetteki toprak sahada başlanan çalışmada çevre düzenlemesi de birlikte yapılacak. 3 bin 967 metrekare alanda geçtiğimiz hafta başlanan çalışmada ilk olarak altyapı düzenlemesi başladı. Alanın bin 500 metrekarelik bölümünde 30x50 metre ölçülerinde halı saha yapılacak, kalan kısımda ise çevre düzenlemesi olacak. Çalışmalarda toprak saha revize edilerek kale direkleri, fileleri ve tel örgü sınırları yapılarak mahalleli gençlerin sportif faaliyetleri daha modern gerçekleştirmesi sağlanacak.

İlçenin tüm mahallelerinde bölge halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yakın bir zamanda bitireceğimiz saha gençlerimizin en çok zaman geçireceği yer olacak" dedi. - MUĞLA