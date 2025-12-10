Haberler

Marius Mouandilmadji: "Önemli olan takımın başarısı"

Marius Mouandilmadji: 'Önemli olan takımın başarısı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor'un santrforu Marius Mouandilmadji, hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde attığı gollerle takıma katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken, asıl önemli olanın takımın başarısı olduğunu vurguladı.

Samsunspor'un başarılı santrforu Marius Mouandilmadji, hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde attığı gollerden dolayı mutluluk duyduğunu ancak önemli noktanın kendi başarısı değil, takımın başarısı olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında yarın saat 20.45'te Yunan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak olan Samsunspor'da Çadlı forvet Marius Mouandilmadji, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konferans Ligi'ndeki gol krallığı yarışının iddialı isimlerden biri olan Mouandilmadji, attığı gollerle takıma katkı sağladığını ifade ederek, "Gol ve goller attığım için çok mutluyum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam bu beni mutlu ediyor. Ama önemli olan bireysel başarı değil, takımın başarısıdır. Sadece Konferans Ligi'ne odaklanmıyoruz. Hem ligi hem Konferans Ligi'ne odaklanıyoruz. Oynamış olduğumuz tüm müsabakalarda en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Oynamış olduğumuz her kulvarda da elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi bir takımız. Biz takım halinde kendi oyun sistemimize odaklanarak bu karşılaşmayı oynayacağız. Umarım AEK maçını kazanırız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
title