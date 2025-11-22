Haberler

Mario Lemina Sakatlandı, Yusuf Demir Oyuna Girdi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ederken, Gabonlu futbolcu Mario Lemina sakatlığınarak oyundan çıktı. Müsabakanın 14. dakikasında kendini yere bırakan Lemina, sağlık heyetinin saha içindeki müdahalesinin ardından kenara geldi. Bunun üzerine 16. dakikada Mario Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu. Yusuf böylece bu sezon ilk kez resmi maçta görev aldı. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
