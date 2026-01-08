Haberler

Mario Jardel'den Mauro Icardi'ye övgüler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunun efsanevi golcüsü Mario Jardel, İstanbul'da düzenlenen Golazo Cup Türkiye organizasyonu sırasında Mauro Icardi'nin performansına övgülerde bulundu. Jardel, Icardi'nin Süper Lig'deki etkisini ve ligin kalitesini artıran katkısını vurguladı.

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel, Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı.

Spor ve sanat dünyasından isimleri yeşil sahada buluşturacak Golazo Cup Türkiye organizasyonu için İstanbul'da bulunan Jardel, "ligde en çok etkilendiği" ismin Arjantinli golcü olduğunu ifade etti.

"Süper Lig'de en çok etkilendiği efsane kim?" sorusunu cevaplayan Jardel, Icardi'nin performansını hayranlıkla takip ettiğini ve Arjantinli yıldızın "ligin kalitesini başka bir seviyeye taşıdığını" vurguladı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı! Katilleri en yakınları çıktı

İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

Beşiktaşlılar çok şey bekliyordu, 3. Lig'e gönderildi