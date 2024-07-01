Alkolü fazla kaçıran dünyaca ünlü futbolcu yerlerde süründü

Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin yerlerde süründüğü bir video ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun o anları şaşkınlık yarattı.

YERLERDE SÜRÜNDÜ

Sosyal medyaya bomba gibi düşen videoda sarhoş olduğu düşünülen Balotelli, yere düştü ve bir süre yerden kalkamadı. Yıldız futbolcunun o anları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

ARKADAŞI AYAĞA KALDIRDI

Daha sonrasında ayağa kalkan Balotelli, bir anda koşmaya başladı. Yayınlanan video binlerce kez görüntülenirken, kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağdı.