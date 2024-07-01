Alkolü fazla kaçıran dünyaca ünlü futbolcu yerlerde süründü
Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin yerlerde süründüğü bir video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tatilin keyfini çıkaran Balotelli'nin ayakta duramadığı ve yere düştüğü anların görüntülendiği video, binlerce kez görüntülendi. Sarhoş olduğu düşünülen Balotelli, bir süre yerden kalkamadı.
Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin yerlerde süründüğü bir video ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun o anları şaşkınlık yarattı.
YERLERDE SÜRÜNDÜ
Sosyal medyaya bomba gibi düşen videoda sarhoş olduğu düşünülen Balotelli, yere düştü ve bir süre yerden kalkamadı. Yıldız futbolcunun o anları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
ARKADAŞI AYAĞA KALDIRDI
Daha sonrasında ayağa kalkan Balotelli, bir anda koşmaya başladı. Yayınlanan video binlerce kez görüntülenirken, kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağdı.