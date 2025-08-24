Mario Balotelli, Türkiye'ye geri dönmek istiyor! İşte haber gönderdiği takım

Takımın başına Burak Yılmaz'ı getiren Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da kadro çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

BALOTELLI HABER GÖNDERDİ

BeIN Sports'un haberine göre; Süper Lig'de daha önce iki dönem Adana Demirspor forması giyen ve şu anda boşta olan İtalyan golcü Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdi. Haberde, Kırmızı-siyahlıların, 35 yaşındaki golcü oyuncunun maddi taleplerini ilk etapta kabul etmediği belirtildi. Ancak transfer görüşmelerinin devam ettiği, iki tarafın maddi anlamda anlaşması halinde transferin olumlu sonuçlanabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda formasını giydiği Genoa'da 6 maça çıkan Balotelli, bu maçlarda gol katkısı yapamadı.