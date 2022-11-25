Mario Balotelli bin pişman! Başkana mesaj attı, Süper Lig'e dönüyor

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de adeta fırtınalar estiren Mario Balotelli, yeni sezonun başında takımdan ayrılmak için büyük çaba sarf etmişti. İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutan İtalya golcü, verdiği karardan bin pişman oldu. Adana Demirspor'a geri dönmek isteyen Balotelli'nin başkan Murat Sancak'a mesaj yolladığı belirtildi.

Adana Demirspor'da küllerinden doğan Mario Balotelli, geçen sezon 19 gole imza atmıştı. İtalya Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız futbolcu, sezon başında Sion'a transfer oldu. Ancak Balotelli için işler burada hiç yolunda gitmedi.

SION'DAN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Fanatik'in haberine göre, sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılmak için her yolu deneyen Mario Balotelli, transfer olduğu Sion'da yıkımı yaşadı. İsviçre Ligi ekibi ile çıktığı 9 maçta 5 gol atmayı başaran İtalyan yıldız, saha dışında gece hayatıyla da gündeme geliyor. Balotelli'nin Sion'da oldukça mutsuz olduğu ve sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı ifade edildi.

MURAT SANCAK SICAK BAKMIYOR

Adana Demirspor'dan ayrılık kararı aldığı için oldukça pişman olan Balotelli'nin başkan Murat Sancak'a geri dönmek için mesaj yolladığı belirtiliyor. Hulk ve Suarez'i gündemine alan Sancak'ın ise Balotelli'nin geri dönüşüne sıcak bakmadığı aktarıldı.