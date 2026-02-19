Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar dağ kayağı sprint kategorisinde İsviçreli sporcu Marianne Fatton, 2 dakika 59.77 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 13. gününde dağ kayağı kadınlar sprint yarışları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Marianne Fatton, olimpiyatlarda ilk kez yer alan kategorinin finalinde 2 dakika 59.77 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Fransız Emily Harrop, 2.38 saniye geride gümüş, İspanyol Ana Alonso Rodriguez ise 10.45 saniye farkla bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
